Stare vicini a Elon Musk fa perdere soldi Lo studio Usa e il consiglio alle aziende È una figura divisiva stategli alla larga

alla Casa Bianca ha spinto diverse aziende americane,a partire dai colossi Big Tech, a rivedere le proprie strategie per non inimicarsi la nuova amministrazione americana. Da Stellantis, che ha obbedito sùbito alle richieste di riportare la produzione negli Stati Uniti, a Meta, che ha accettato di smantellare i programmi di fact-checking, da sempre invisi alla destra americana. Eppure, allinearsi con gli obiettivi politici della Casa Bianca non sempre paga in termini di affari, soprattutto se c’è di mezzo Elon Musk. O almeno, questo è quanto emerge da una ricerca del Global Risk Advisory Council, che cita la vicinanza al consigliere multimiliardario di Trump come uno degli elementi che più rischiano di danneggiare irreparabilmente la reputazione di un’azienda.L’effetto Musk sulle aziendeIl sondaggio, riportato dal Guardian, è stato condotto su 117 leader internazionali nel settore degli affari pubblici – compresi alcuni ex capi di Stato – e punta a individuare i principali fattori di rischio per la reputazione di un marchio. Leggi su Open.online Il ritorno di Donald TrumpCasa Bianca ha spinto diverseamericane,a partire dai colossi Big Tech, a rivedere le proprie strategie per non inimicarsi la nuova amministrazione americana. Da Stellantis, che ha obbedito sùbitorichieste di riportare la produzione negli Stati Uniti, a Meta, che ha accettato di smantellare i programmi di fact-checking, da sempre invisidestra americana. Eppure, allinearsi con gli obiettivi politici della Casa Bianca non sempre paga in termini di affari, soprattutto se c’è di mezzo. O almeno, questo è quanto emerge da una ricerca del Global Risk Advisory Council, che cita la vicinanza al consigliere multimiliardario di Trump come uno degli elementi che più rischiano di danneggiare irreparabilmente la reputazione di un’azienda.L’effettosulleIl sondaggio, riportato dal Guardian, è stato condotto su 117 leader internazionali nel settore degli affari pubblici – compresi alcuni ex capi di Stato – e punta a individuare i principali fattori di rischio per la reputazione di un marchio.

Le ultime notizie da altri siti: Stare vicini a Elon Musk fa perdere soldi? Lo studio Usa e il consiglio alle aziende: «È una figura divisiva, stategli alla larga; Trump nomina l’imprenditore hi-tech David Sacks “zar” per l’Ia e le criptovalute; Musk lancia Grok-3, ma la sua Ai censura chiunque parli male del signor X; Il figlio di Musk ha detto a Trump «Chiudi quella bocca» nello Studio ovale?; Stroppa (e X) può davvero monitorare giornalisti e politici?.

Elon Musk ricorda come Russia e Stati Uniti siano molto più vicini di quanto si pensi (appena 4 km) - situate nello stretto di Bering. La distanza tra loro è inferiore a 4 chilometri e la differenza di fuso orario è di 21 ore a causa della linea di demarcazione internazionale. L'isola di Kruzenshtern ... (msn.com)

Secondo Elon Musk, potremo vivere proprio in questa zona di Marte - Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti; quest ... (esquire.com)

La mossa costosissima di Musk per 'vivere con Trump' - A conferma di questo "feeling" ci sarebbe l'ultima mossa attuata dall'imprenditore per stare accanto al tycoon... Elon Musk, la mossa per stare con Donald Trump Secondo quanto si apprende dal New ... (msn.com)