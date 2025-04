Sono un medico ecco perché non mi vedrete su una nave da crociera l’appello del dottor Rubin è virale

crociera è più pericoloso, meglio rinunciarci. O se proprio non se ne può fare a meno sarebbe necessario fare molta attenzione alle infezioni. È il consiglio che il dottor Rubin, pediatra che spesso condivide informazioni mediche sui social, ha pubblicato in un video su TikTok, all'interno del quale spiega perchè lui stesso non salirà a bordo di una crociera. Il problema, secondo il medico, sarebbero i molti focolai di virus che circolano a bordo delle navi. "ecco perché non mi vedrete su una nave da crociera tanto presto", dice. "E incoraggio le persone a considerare questo prima di prenotare una crociera", aggiunge. Il dottor Rubin ha poi parlato dei tagli apportati di recente alle agenzie federali e del loro impatto sui controlli generali di salute e sicurezza sulle navi.

