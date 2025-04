Selvaggia Lucarelli il rapporto con il padre e il ricordo della madre

Selvaggia Lucarelli ha parlato in rarissime occasioni della madre Nadia (scomparsa nel 2022) e del rapporto attuale con il padre Nicola.Oggi rivedremo la giudice di Ballando Con Le Stelle a Verissimo Le Storie, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterei tra carriera e vita privata alla padrona del salotto televisivo, Silvia Toffanin. Sempre riservata sulla sua sfera privata e sentimentale, la Lucarelli ha rilasciato pochissime dichiarazioni sui genitori. Nata dal matrimonio tra Nicola Lucarelli e Nadia Agen, i due hanno avuto insieme al voto tv altri tre figli, dei quali uno scomparso pochi giorni dopo la nascita. “Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, lui ebbe un rigurgito. Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli, il rapporto con il padre e il ricordo della madre Leggi su Metropolitanmagazine.it ha parlato in rarissime occasioniNadia (scomparsa nel 2022) e delattuale con ilNicola.Oggi rivedremo la giudice di Ballando Con Le Stelle a Verissimo Le Storie, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterei tra carriera e vita privata alla padrona del salotto televisivo, Silvia Toffanin. Sempre riservata sulla sua sfera privata e sentimentale, laha rilasciato pochissime dichiarazioni sui genitori. Nata dal matrimonio tra Nicolae Nadia Agen, i due hanno avuto insieme al voto tv altri tre figli, dei quali uno scomparso pochi giorni dopo la nascita. “Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, lui ebbe un rigurgito.

Notizie raccolte sul web: Selvaggia Lucarelli si commuove parlando del padre di suo figlio. La reazione di Laerte Pappalardo; Selvaggia Lucarelli: Il rapporto con Laerte, padre di nostro figlio; Laerte Pappalardo su Selvaggia Lucarelli, la pace svelata a La Volta Buona: “Ora siamo una famiglia allargata, mi ha commosso”; Selvaggia Lucarelli: La mia infanzia isolata in un ex villaggio operaio. Un amore tossico mi stava uccidendo; Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni: «Non le chiedo scusa ma penso che abbia pagato a sufficienza».

Selvaggia Lucarelli/ “Ho vissuto un rapporto tossico. Chiara Ferragni? Giusto una seconda possibilità!” - Selvaggia Lucarelli si racconta per la prima volta nello speciale "Verissimo - Le Storie": dal pandoro-gate di Chiara Ferragni alla passata relazione ... (ilsussidiario.net)

Chi sono Nicola e Nadia, genitori di Selvaggia Lucarelli/ “Ho letto le loro lettere e scoperto il loro amore” - Chi sono Nicola e Nadia, genitori di Selvaggia Lucarelli? La mamma scomparsa nel 2022 dopo una lunga malattia: il papà è invece al suo fianco ... (ilsussidiario.net)

Selvaggia Lucarelli a Verissimo: "Chiara Ferragni? Provo empatia per lei, ha pagato abbastanza" - La blogger, per la prima volta, è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin per un racconto inedito della sua infanzia e carriera ... (msn.com)