Sebastiano Visintin esperto I video alibi Manipolati a posteriori E indagato lascia di nuovo Trieste Colpa dei giornalisti

Sebastiano Visintin è andato a Fano (Marche) per la Pasqua 2025. Dopo il viaggio in Austria, l'uomo indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha di nuovo lasciato. Leggo.it - Sebastiano Visintin, l'esperto: «I video alibi? Manipolati a posteriori». E l'indagato lascia di nuovo Trieste: «Colpa dei giornalisti» Leggi su Leggo.it è andato a Fano (Marche) per la Pasqua 2025. Dopo il viaggio in Austria, l'uomoper l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, ha dito.

