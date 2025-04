Scuola 2025 più docenti di sostegno ma tagli su posto comune

2025, fornendo le indicazioni operative per la definizione dell’organico del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2025/2026. Il documento, atteso da sindacati e istituzioni scolastiche, conferma le anticipazioni contenute nella legge di bilancio: se da un lato aumentano i . Scuola 2025: più docenti di sostegno, ma tagli su posto comune Scuolalink. Scuolalink.it - Scuola 2025: più docenti di sostegno, ma tagli su posto comune Leggi su Scuolalink.it Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 93862 il 17 aprile, fornendo le indicazioni operative per la definizione dell’organico del personale docente ed educativo per l’anno scolastico/2026. Il documento, atteso da sindacati e istituzioni scolastiche, conferma le anticipazioni contenute nella legge di bilancio: se da un lato aumentano i .: piùdi, masulink.

Notizie raccolte sul web: Più di un alunno su due (57%) ha cambiato insegnante sostegno da un anno all'altro. Nel 2025/26 famiglie potranno confermarlo; Scuola 2025, stipendi più alti per gli insegnanti grazie al nuovo contratto, bonus docenti e carta del docente: le regole; Anteprima, stipendi aprile 2025 più ricchi, ma mancano questi importi; Legge di Bilancio 2025: più risorse per i rinnovi e Carta del Docente estesa ai supplenti annuali; Rinnovo contratto scuola, aumenti stipendi: 150 euro in più per i docenti, cosa è emerso dall’incontro all’Aran.