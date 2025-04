Schianto in moto nella notte a Bergamo morto ragazzo di 23 anni

Bergamo, 20 aprile 2025 - Un ragazzo di 23 anni è morto nella tarda mattinata di oggi 20 aprile 2025 all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato trasportato in codice rosso dopo un incidente in moto.La vittimaIl 23enne di origine boliviane è caduto da solo in moto alle 4 del mattino, in via Broseta a Bergamo. Le sue condizioni sono parse subito gravissime ai sanitari intervenuti ed è stato porta in codice rosso ma dopo qualche ora è morto.La dinamicaDai primo rilievi il giovane avrebbe fatto tutto da solo avrebbe ha perso il controllo della su o scooter all’altezza del benzinaio Ip di via Broseta finendo sul lato sinistro della strada e sbattendo violentemente contro un muretto per poi ricadere su un'aiuola. La ricostruzione di quanto accaduto spetta ora alla polizia stradale di Treviglio intervenuta sul posto insieme ai mezzi Areu. Ilgiorno.it - Schianto in moto nella notte a Bergamo: morto ragazzo di 23 anni Leggi su Ilgiorno.it , 20 aprile 2025 - Undi 23tarda mattinata di oggi 20 aprile 2025 all’ospedale Papa GiovXXIII dove era stato trasportato in codice rosso dopo un incidente in.La vittimaIl 23enne di origine boliviane è caduto da solo inalle 4 del mattino, in via Broseta a. Le sue condizioni sono parse subito gravissime ai sanitari intervenuti ed è stato porta in codice rosso ma dopo qualche ora è.La dinamicaDai primo rilievi il giovane avrebbe fatto tutto da solo avrebbe ha perso il controllo della su o scooter all’altezza del benzinaio Ip di via Broseta finendo sul lato sinistro della strada e sbattendo violentemente contro un muretto per poi ricadere su un'aiuola. La ricostruzione di quanto accaduto spetta ora alla polizia stradale di Treviglio intervenuta sul posto insieme ai mezzi Areu.

Su questo argomento da da altre fonti: Schianto in moto nella notte a Bergamo: morto ragazzo di 23 anni; Incidente in moto, schianto con un'Audi all'incrocio: 29enne in coma; Schianto nella notte in via Rovelli: gravissimo motociclista 47enne; Moto contro auto nella notte in via Rovelli a Bergamo: gravissimo 47enne; Grave incidente nella notte, due feriti.

Schianto in moto nella notte a Bergamo: morto ragazzo di 23 anni - Bergamo, 20 aprile 2025 - Un ragazzo di 23 anni è morto nella tarda mattinata di oggi 20 aprile 2025 all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato trasportato in codice rosso dopo un incidente in ... (ilgiorno.it)

Cade in moto in via Broseta a Bergamo, grave 23enne - LO SCHIANTO. Un giovane di 23 anni è caduto da solo in moto alle 4 del mattino, in via Broseta a Bergamo. Le sue condizioni sono gravi. Grave incidente alle 4 del mattino di domenica 20 aprile in via ... (ecodibergamo.it)

Bergamo, 14enne in moto si scontra con un’auto sulla provinciale di Bottanuco: è gravissimo - Lo schianto poco dopo le 17 sulla strada "Rivierasca”. Illeso il conducente dell’auto. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al Giovanni XXIII ... (msn.com)