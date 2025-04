Scherzi nascosti e trucchi di Google con Easter Eggs nascosti

Leggi su .com

C'era un tempo in cuiera davvero tra le aziende più simpatiche al mondo, con tante pagine scherzo nascoste e da scoprire, create dai dipendenti diin evidenti momenti di ilarità o in occasione dei Pesci D'Aprile.Non sono una novità i famosidima visto che in questo blog non li avevamo mai citati e visto che probabilmente non tutti li conoscono, rispolveriamo i cosiddettidel motore di ricerca per passare 20 minuti divertenti.LEGGI PRIMA: Cose utili o divertenti da cercare conGlisono funzionalità nascoste, spesso attivabili con specifiche parole chiave digitate nella barra di ricerca. Possono essere animazioni, giochi interattivi o riferimenti a cultura pop e videogiochi. Non servono a scopi pratici, ma riflettono la creatività e lo spirito ironico degli ingegneri di