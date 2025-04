Salta Barcellona Inter UFFICIALE infortunio serio e Champions sconvolta

UFFICIALE è arrivato poco fa, a ridosso quindi della sfida tra Bologna e Inter che potrà risultare decisiva ai fini dello Scudetto. Dopo il successo del Napoli in casa del Monza, i nerazzurri di Inzaghi sono di fatto obbligati a vincere, o quantomeno a non perdere per restare in testa alla classifica in solitaria.Salta Barcellona-Inter: UFFICIALE, infortunio serio e Champions sconvolta (LaPresse) – Calciomercato.itIn campo andranno quasi gli stessi undici che mercoledì hanno eliminato il Bayern in Champions centrando la qualificazione in semifinale. Dove si troveranno di fronte il super Barcellona di Flick, in testa alla Liga e con giocatori, specie davanti, in grado di cambiare il volto di una partita da un momento all'altro.

