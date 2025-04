Ilgiorno.it - Ruba da un’auto e affida il bottino a un barista (che era la vittima): l’assurda sfortuna di un ladro a Como

– Hato un sacco daparcheggiata e, pochi minuti dopo, è entrato nel bar chiedendo al titolare di tenerglielo da parte. Peccato che l’auto fosse proprio quella del. È accaduto a, dove un uomo di 37 anni, originario di Tavernerio e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato anche denunciato per oltraggio e per possesso di arnesi da scasso. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione delstesso, che aveva scoperto il furto all’interno della propria auto e riconosciuto nel saccotogli dallo sconosciuto proprio la refurtiva.Il 37enne si era presentato al bancone con un sacco blu e, con tono apparentemente amichevole, aveva chiesto di poterlo lasciare lì “per qualche ora”.