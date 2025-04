Metropolitanmagazine.it - Rosita Celentano, chi è l’ex marito Angelo Vaira: “È finita per colpa del lockdown”

è stata sposata con, un istruttore cinofilo, ma il loro matrimonio è finito nel 2022.ha trascorso la quarantena obbligata causa pandemia da sola. “Credo sia stata casuale la tempistica. Doveva andare così tra me ee non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità. Certo, trovarsi in una Milano in piena pandemia da sola non è stato facile”, confessa. “Inizia il. Io mi trovo a gestire la paura e una nuova solitudine – racconta la– Avrei potuto crollare. E invece ho cercato di fare un lavoro su di me. Aiutata dai miei grandi amori”. I suoi cani, Euphoria e Morphine. “E da tre donne di enorme generosità – continua – La mia amica Paola Neglia, che mi ha avvicinato al taoismo, la mia amica Morena e mia cugina Alessandra (volto noto di Amici, ndr), che tutte le sere mi stava accanto in lunghe videochiamate”.