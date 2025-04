Uominiedonnenews.it - Rosa Russo Jervolino, Pensioni D’Oro: Ecco Quanto Percepisce Al Mese!

La pensione diIervolino, ex ministra e sindaca di Napoli, riaccende il dibattito sullee l’equità del sistema previdenziale italiano.Iervolino: la lunga carriera e la pensione che fa discutereÈ stata una delle figure più rappresentative della politica italiana degli ultimi decenni, un volto noto per chi ha seguito le vicende istituzionali del nostro Paese, e la prima donna ad assumere la guida del Ministero dell’Interno.Iervolino ha segnato un’epoca, ma oggi torna a far parlare di sé non per decisioni politiche, bensì per l’ammontare della sua pensione, diventata simbolo delle cosiddette “”.Dagli anni ‘70 al vertice delle istituzioniClasse 1936, nata e cresciuta a Napoli,Iervolino ha mosso i primi passi nel mondo della politica durante gli anni Settanta, sotto l’egida della Democrazia Cristiana.