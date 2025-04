Rispunta Guardiola per la Juve sorpresa in diretta

Leggi su Sportface.it

L’arrivo di Igor Tudor ha riportato entusiasmo in casantus. Dopo l’esonero di Thiago Motta, arrivato a marzo, la squadra bianconera ha rialzato la testa con sette punti in tre partite e una ritrovata solidità. È tornata a giocare “da”: concreta, ordinata, determinata. L’obiettivo è chiaro: blindare il quarto posto e qualificarsi alla Champions League, unica vera priorità rimasta dopo l’uscita dalla competizione europea e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Tudor, pur arrivato in corsa, ha dato subito un’identità precisa alla squadra, valorizzando giocatori chiave e riportando equilibrio tra i reparti. Lantus è di nuovo compatta e determinata, anche se il destino del tecnico croato resta in sospeso: il suo incarico ha una scadenza naturale a fine stagione, e la società sta valutando il da farsi.