Rischio temporali a Pasquetta ecco dove pioverà

Pasquetta, quello in cui si è soliti fare delle scampagnate con parenti e amici. Vediamo insieme le previsioni meteo per il 21 aprile 2025. Today.it - Rischio temporali a Pasquetta: ecco dove pioverà Leggi su Today.it Continua l’instabilità sulla nostra Penisola, con un insidioso vortice che potrebbe portare acquazzoni diffusi su alcune zone d’Italia nel giorno di, quello in cui si è soliti fare delle scampagnate con parenti e amici. Vediamo insieme le previsioni meteo per il 21 aprile 2025.

