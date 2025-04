Rifondazione Il Comune dia spiegazioni sulla presentazione del libro di Totolo

Rifondazione Comunista di Piacenza-Circolo "Rosa Luxemburg" - ci troviamo nuovamente costretti a intervenire in merito all'evento organizzato da Fratelli d'Italia con la giornalista Francesca Totolo vicina a. Ilpiacenza.it - Rifondazione: «Il Comune dia spiegazioni sulla presentazione del libro di Totolo» Leggi su Ilpiacenza.it «Alla vigilia della Festa della Liberazione – interviene la segreteria del Partito dellaComunista di Piacenza-Circolo "Rosa Luxemburg" - ci troviamo nuovamente costretti a intervenire in merito all'evento organizzato da Fratelli d'Italia con la giornalista Francescavicina a.

Su questo argomento da da altre fonti: Rifondazione: «Il Comune dia spiegazioni sulla presentazione del libro di Totolo»; ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024; Rifondazione Comunista contro l'accordo Aimag-Hera: ''Saldatura perfetta tra centrosinistra e destra in una logica di privatizzazione dei beni comuni''; Follonica a sinistra e Rifondazione Comunista: «Dalla maggioranza attacchi ingiustificati al personale del Comune»; Elezioni in Emilia-Romagna, i candidati alla presidenza della Regione.

Rifondazione: «Il Comune dia spiegazioni sulla presentazione del libro di Totolo» - Il Prc contesta l’evento in programma il 26 aprile alla casa delle associazioni che vede protagonista Francesca Totolo, giornalista vicina a Casapound ... (ilpiacenza.it)

"Svuotata dal Comune la bacheca di Rifondazione: una delusione" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Rifondazione Comunista: “Per avere una città sicura è necessario costruire una città diversa” - Il partito spiega: "Per creare un tessuto sociale sano non si può trattare la città come un prodotto da svendere al primo offerente" ... (luccaindiretta.it)