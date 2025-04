Richiede il passaporto ma omette di essere padre di una minore 54enne denunciato dalla polizia

polizia per Richiedere il passaporto, ma non ha dichiarato alcune informazioni tassativamente richieste dalla legge. Per questa ragione, un catanese di 54 anni è stato denunciato per false dichiarazioni dagli agenti del commissariato “Borgo-Ognina”. Dopo. Cataniatoday.it - Richiede il passaporto ma omette di essere padre di una minore, 54enne denunciato dalla polizia Leggi su Cataniatoday.it Si è presentato negli uffici dellaperre il, ma non ha dichiarato alcune informazioni tassativamente richiestelegge. Per questa ragione, un catanese di 54 anni è statoper false dichiarazioni dagli agenti del commissariato “Borgo-Ognina”. Dopo.

Altre testate riportano aggiornamenti: Richiede il passaporto ma omette di essere padre di una minore, 54enne denunciato dalla polizia.

Passaporto, da oggi si può richiedere anche in alcuni uffici postali. Ecco quali - Le città dove poterlo richiedere Milano ... si può fare registrandosi al sito di Poste Italiane. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. (msn.com)

Passaporto, rilascio e rinnovo presso gli uffici postali: ecco da quando e come richiederlo - A partire da luglio, i cittadini italiani potranno richiedere e rinnovare ... Dallo scorso marzo, sono state registrate più di 350 richieste di rilascio del passaporto nei 31 uffici postali ... (msn.com)

A Milano il passaporto può essere fatto in Posta, attivo il nuovo servizio. Come fare richiesta - Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione che si può fare registrandosi al sito di Poste Italiane. Il nuovo passaporto potrà essere ... (italiaoggi.it)