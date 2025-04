Inter-news.it - Ravezzani: «Conte? Anche all’Inter così! Possibile che non riesca…»

Leggi su Inter-news.it

si scaglia controe le sue parole prima e post Monza-Napoli. Il collega non ha dubbi e cita pure il suo periodo.NESSUNA SORPRESA – Antoniolamentoso in conferenza stampa, ma per Fabionon c’è nulla di nuovo. Le sue parole su X: «Cioè, ma davvero c’è qualcuno che si stupisce per le ultime dichiarazioni disul Napoli? Sono le stesse che aveva riservato a Juve, Chelsea, Inter e Tottenham.che non trovi mai una squadra all’altezza delle sue pretese?».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link alnuto originale (: «che non riesca.