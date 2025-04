Ranieri smorza gli entusiasmi dopo Roma Verona Champions League C’è il sogno ma il nostro obiettivo è un altro

Ranieri non vuole sentire parlare di obiettivo Champions League: i giallorossi hanno un altro traguardo da raggiungere da qui fino alla fine della stagione

Claudio Ranieri sgrava di pressioni la "sua" Roma dalla necessità di dover centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Ai microfoni di Sky, l'ex allenatore della Juve ha posto un altro obiettivo ai suoi: quello di chiudere bene la stagione. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Champions League? Non è facile. Un conto è dire che questi ragazzi stiano facendo una cosa straordinaria. C'è il sogno, poi c'è il pensiero e l'azione. C'è da lavorare, ora abbiamo partite bellissime. Il campionato è iniziato male, deve finire possibilmente bene».

