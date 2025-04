Ragazza di 14 anni sbranata da una leonessa in Kenya i resti trovati vicino a un fiume si cerca l8217animale

Ragazza di 14 anni sarebbe stata uccisa da una leonessa si trovava in un ranch vicino al Parco nazionale di Nairobi. I resti sono stati trovati vicino a un fiume. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando ancora l'animale. Leggi su Fanpage.it Unadi 14sarebbe stata uccisa da unasi trovava in un ranchal Parco nazionale di Nairobi. Isono statia un. Intanto le forze dell'ordine stannondo ancora l'animale.

