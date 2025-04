Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming

Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di, previsto nel fine settimana che culminerà domenica 4 maggio. Si tira doverosamente il fiato dopo tre weekend diconsecutivi, ma ancora una volta si resta lontani dall’Europa, poiché ci si trasferisce negli Stati Uniti.Il Gran Premio diè entrato in calendario nel 2022, imponendosi subito come un evento di culto. Il merito è degli organizzatori, che hanno saputo caratterizzarlo come l’equivalente del Superbowl dedicato alla F1. D’altronde, si corre su un circuito ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della squadra NFL deiDolphins.Sarà pacchiano, esagerato e talvolta troppo sopra le righe. Però, l’appuntamento della Florida è diventato una sorta di “Must”.