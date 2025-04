Juventusnews24.com - Quagliarella esalta Tudor: «Tutti gli dicono traghettatore, ma lui è consapevole di una cosa. Dico questo sul futuro»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato di Igor: le dichiarazioni dell’ex attaccante della JuventusFabioha parlato così di Igora Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sul tecnico bianconero.– «Il fatto chesia stato un ex giocatore della Juve non è un aspetto così marginale? Assolutamente, è un aspetto molto importante, perché conosce l’ambiente, conosce perfettamente il pensiero della società. Lui è arrivato molto in punta di piedi, ma allo stesso tempo conzza.gli, ma lui è bendi dire: ok, intanto alleno la Juventusdelle mie idee, la porto dove la devo portare, poi vediamo. Forse i giocatori avevano bisogno di un allenatore così».Leggi su Juventusnews24.com