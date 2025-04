Problemi informatici bloccano le autorizzazioni temporanee alla Ztl si potrà recuperare

Modenatoday.it - Problemi informatici bloccano le autorizzazioni temporanee alla Ztl, si potrà recuperare Leggi su Modenatoday.it Visto il perdurare del guasto informatico del sistema per l’emissione online di permessi Ztl temporanei, per l’accesso nella Zona a traffico limitato sarà possibile effettuare il permesso retroattivamente una volta che il portale, gestito da un fornitore esterno, tornerà in funzione.

