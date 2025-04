Piastri vince il Gp del Arabia Saudita Primo podio per la Ferrari

Agi.it - Piastri vince il Gp dell'Arabia Saudita. Primo podio per la Ferrari

AGI - Oscar, alla guidaa McLaren,il Gran premiodi Formula 1. Al secondo posto Max Verstappen, terzo Charles Leclerc. E proprio Leclerc porta sul, per la prima volta nel 2025, la. Delude l'altrosta, Hamilton, che si è piazzato al settimo posto. Subito scintille, in partenza, con Verstappen che superain curva ma riceve la penalità di 5 secondi per il taglioa chicane. A metà gara viene fuori ladi Leclerc, quasi l'ultimo a fermarsi per il cambio gomme. Una strategia, legata anche all'ottima gestionee gomme medie da parte del pilota, che dà i suoi frutti e consenta allo stesso Leclerc di passare Russel e conquistare la terza posizione, regalando cosi' ila stagione alla. Una vittoria doppiamente importanteha conquistato la sua terza vittoria stagionale sul circuito cittadino di Jeddah al volantea sua McLaren e si è preso la testa del campionato mondiale di Formula 1.