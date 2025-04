Per chi ama le storie al femminile con protagoniste imperfette in cerca di una propria identità

Iodonna.it - Per chi ama le storie al femminile con protagoniste imperfette in cerca di una propria identità Leggi su Iodonna.it COSTANZAGenere: giallo, sentimentaleRegia: Fabrizio Costa. Con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Eleonora De Luca, Caterina Shulha, Franco Castellano, Giulia Arena, Kaspar Capparoni, Su RaiPlay “Costanza”, la clip della seconda puntata della serie Rai X Leggi anche › Si farà la seconda stagione della serie “Costanza”? Ci sono tutti i presupposti Da L’allieva a Costanza.

Cantati o diva, le attrici di Ama celebrano il femminile in versi - Cantati, o Diva, un imperativo, un invito rivolto alle donne a prendere parola e raccontarsi, a non essere solo muse bensì protagoniste della propria storia. Al confine tra intimo e collettivo ... (msn.com)