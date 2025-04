Pasquetta tra piogge e sole le previsioni Emessa allerta gialla

allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 8 di domani. Tempo variabile. Arezzonotizie.it - Pasquetta tra piogge e sole: le previsioni. Emessa allerta gialla Leggi su Arezzonotizie.it La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa. Il rischio è idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 8 di domani. Tempo variabile.

Su altri siti se ne discute: Pasquetta tra piogge e sole: le previsioni. Emessa allerta gialla; Pasquetta 2025 tra sole e pioggia, ecco dove: le ultime previsioni meteo; Meteo, una Pasqua oggi con la pioggia, ma da domani torna a fare capolino il sole; Pioggia o sole a Pasquetta? Da Nord a Sud, ecco com'è andata negli ultimi 50 anni; Pasqua dai due volti e Pasquetta tra nuvole e piovaschi.

Previsioni meteo per Pasqua: un'Italia divisa tra sole e pioggia - La domenica di Pasqua si preannuncia come una giornata di contrasti meteorologici in Italia. Mentre il Sud godrà di temperature miti e cieli sereni, il Nord sarà interessato da piogge sparse e un clim ... (notizie.it)

Previsioni meteo, a Pasqua Italia divisa: pioggia al nord e in Toscana, sole al sud e sull’Adriatico - Deciso miglioramento nelle prossime ore al centro e sul meridione, ancora molte nubi su Piemonte e Ponente Ligure a causa di correnti di Scirocco, umide e ... (repubblica.it)

Meteo Pasqua e Pasquetta, prevista pioggia in diverse regioni: ecco quali. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo Pasqua e Pasquetta, prevista pioggia in diverse regioni: ecco quali. Le previsioni ... (tg24.sky.it)