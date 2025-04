Pasquetta segnata dalla pioggia scatta allerta della protezione civile

protezione civile ha emanato un bollettino di allerta meteo gialla. In arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente. Messinatoday.it - Pasquetta segnata dalla pioggia, scatta l'allerta della protezione civile Leggi su Messinatoday.it Torna il maltempo su Messina e sulla sua provincia. Per tutta la giornata di domani, 21 aprile, laha emanato un bollettino dimeteo gialla. In arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente.

