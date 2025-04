Pasqua Re Carlo e la Regina Camilla alla messa a Windsor

Come da tradizione, la famiglia reale britannica ha partecipato domenica mattina alla messa di Pasqua a Windsor. Il re Carlo III e la Regina Camilla sono stati accolti dal Decano di Windsor, il Reverendissimo Christopher Cocksworth, che ha celebrato la funzione. I sovrani erano accompagnati da diversi membri della Royal Family: il principe Edoardo e sua moglie Sophie, duchessa di Edimburgo, il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson, duchessa di York, la principessa Anna e la principessa Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. La Pasqua è celebrata dalla Chiesa anglicana, di cui Carlo è il capo supremo.

