Pasqua Papa Francesco a San Pietro Urbi et Orbi e il giro tra i fedeli FOTO

giro in Papamobile. In mattinata ha avuto un breve incontro con il vicepresidente Usa J.D.Vance Tg24.sky.it - Pasqua, Papa Francesco a San Pietro: l'Urbi et Orbi e il giro tra i fedeli. FOTO Leggi su Tg24.sky.it Bergoglio si è affacciato al balcone per la benedizione alla folla e al mondo, ma ha lasciato leggere il suo messaggio a mons. Diego Ravelli. Come non accadeva da tempo, il pontefice ha fatto ilinmobile. In mattinata ha avuto un breve incontro con il vicepresidente Usa J.D.Vance

Altre testate riportano aggiornamenti: Francesco: Cristo è risorto, facciamo germogliare la speranza della Pasqua; Pasqua, Papa Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi dopo la messa. VIDEO; Pasqua, Papa Francesco a San Pietro: l'Urbi et Orbi e il giro tra i fedeli. FOTO; Pasqua, Papa Francesco oggi il probabile affaccio per l'Urbi et Orbi; Pasqua, Papa Francesco vuole essere in piazza San Pietro per 'Urbi et Orbi'.

Messa di Pasqua, folla a San Pietro. Papa Francesco atteso per la benedizione Urbi et Orbi - Roma, 20 aprile 2025 – Folla di fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in piazza San Pietro per assistere alla messa di Pasqua. E' cominciata sul sagrato della Basilica la cele ... (quotidiano.net)

Messa di Pasqua, migliaia di fedeli a San Pietro: il Papa atteso all’Urbi et orbi. Vance a Santa Marta per incontrare Francesco - Papa Francesco, accompagnato sulla sedia a rotelle, è andato a sorpresa nella basilica di San Pietro per pregare prima della veglia pasquale. È rimasto davanti alla tomba di Pietro ... (ilmessaggero.it)

Pasqua, Papa Francesco si affaccia dalla Loggia centrale di piazza San Pietro - Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia centrale di piazza San Pietro al termine della Messa della Domenica di Pasqua. Bergoglio è arrivato in sedia a rotelle e ha salutato i fedeli. “Cari fratell ... (msn.com)