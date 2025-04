Pasqua nel uovo aumento dei prezzi i prodotti tipici salgono del 65

Pasquale rischia di non essere più quella che si trova dentro l’uovo, ma quella che arriva dritta sullo scontrino. Che sia fondente, al latte, bianco o ripieno al pistacchio, il cioccolato Pasquale quest’anno si fa desiderare. E non solo per golosità, ma anche per il prezzo. Secondo l’Osservatorio Federconsumatori Toscana, la Pasqua 2025 presenta un conto più salato: i prodotti tipici della festività registrano un aumento medio del +6,2% rispetto all’anno scorso. Il dato che spicca – e fa arricciare il naso a più di un consumatore – è quello delle uova di Pasqua, che vedono un rincaro del +7,4%. Ancora peggio gli ovetti, che segnano un sorprendente +10%. Lanazione.it - Pasqua, nell'uovo l'aumento dei prezzi: i prodotti tipici salgono del 6,5% Leggi su Lanazione.it Firenze, 20 aprile 2025 - Mentre le vetrine delle pasticcerie si vestono di coniglietti e le cucine profumano di colombe e pastiere, la vera sorpresale rischia di non essere più quella che si trova dentro l’, ma quella che arriva dritta sullo scontrino. Che sia fondente, al latte, bianco o ripieno al pistacchio, il cioccolatole quest’anno si fa desiderare. E non solo per golosità, ma anche per il prezzo. Secondo l’Osservatorio Federconsumatori Toscana, la2025 presenta un conto più salato: idella festività registrano unmedio del +6,2% rispetto all’anno scorso. Il dato che spicca – e fa arricciare il naso a più di un consumatore – è quello delle uova di, che vedono un rincaro del +7,4%. Ancora peggio gli ovetti, che segnano un sorprendente +10%.

