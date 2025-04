Pasqua omelia di Papa Francesco e incontro con Vance

Pasqua si è aperta poco prima delle 10.30 con la processione dei celebranti. A presiedere la liturgia, in rappresentanza di Papa Francesco, il cardinale Angelo Comastri, 81 anni, arciprete emerito della basilica e vicario emerito per la Città del Vaticano. Circa 35mila fedeli hanno affollato la piazza, raccolti sotto il celebre colonnato del Bernini.Alle 12 in punto, Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro per pronunciare il tradizionale messaggio Urbi et Orbi, aprendo con un sentito: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”. Nel suo intervento, il Papa ha rivolto un appello accorato per la fine dei conflitti, a partire dalla guerra in Ucraina, per la quale ha chiesto una “pace giusta e duratura”. Ha poi espresso preoccupazione per il Myanmar, colpito duramente sia da un sisma devastante che da un conflitto interno, esortando ad “aiutare il popolo devastato dal terremoto e tormentato dal conflitto”. Liberoquotidiano.it - Pasqua, l'omelia di Papa Francesco (e l'incontro con Vance) Leggi su Liberoquotidiano.it A San Pietro, la messa disi è aperta poco prima delle 10.30 con la processione dei celebranti. A presiedere la liturgia, in rappresentanza di, il cardinale Angelo Comastri, 81 anni, arciprete emerito della basilica e vicario emerito per la Città del Vaticano. Circa 35mila fedeli hanno affollato la piazza, raccolti sotto il celebre colonnato del Bernini.Alle 12 in punto,si è affacciato dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro per pronunciare il tradizionale messaggio Urbi et Orbi, aprendo con un sentito: “Cari fratelli e sorelle, buona”. Nel suo intervento, ilha rivolto un appello accorato per la fine dei conflitti, a partire dalla guerra in Ucraina, per la quale ha chiesto una “pace giusta e duratura”. Ha poi espresso preoccupazione per il Myanmar, colpito duramente sia da un sisma devastante che da un conflitto interno, esortando ad “aiutare il popolo devastato dal terremoto e tormentato dal conflitto”.

