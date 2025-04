Pasqua ecco il dolce di Dubai che fa impazzire la Russia

Dubai ha raggiunto un nuovo livello in Russia questa primavera, con i pasticceri che hanno introdotto il kulich di Dubai — una torta Pasquale tradizionale per i credenti ortodossi, ora influenzata da un dolce emiratino molto popolare. A prima vista sembra un normale kulich — un dolce cilindrico lievitato decorato con glassa — ma ha un ripieno speciale all’interno. Il dolce noto come cioccolato di Dubai è diventato un fenomeno virale a livello mondiale grazie alla sua consistenza croccante unica. È stato introdotto per la prima volta nel 2021 da una startup negli Emirati Arabi Uniti e da allora ha guadagnato popolarità globale, alimentata da influencer su Instagram e TikTok. Il ripieno del kulich di Dubai è simile a quello del cioccolato e viene preparato con pasta kataifi fritta, pasta di tahina e pistacchi. Lapresse.it - Pasqua, ecco il dolce di Dubai che fa impazzire la Russia Leggi su Lapresse.it L’entusiasmo per il cioccolato diha raggiunto un nuovo livello inquesta primavera, con i pasticceri che hanno introdotto il kulich di— una tortale tradizionale per i credenti ortodossi, ora influenzata da unemiratino molto popolare. A prima vista sembra un normale kulich — uncilindrico lievitato decorato con glassa — ma ha un ripieno speciale all’interno. Ilnoto come cioccolato diè diventato un fenomeno virale a livello mondiale grazie alla sua consistenza croccante unica. È stato introdotto per la prima volta nel 2021 da una startup negli Emirati Arabi Uniti e da allora ha guadagnato popolarità globale, alimentata da influencer su Instagram e TikTok. Il ripieno del kulich diè simile a quello del cioccolato e viene preparato con pasta kataifi fritta, pasta di tahina e pistacchi.

Notizie raccolte sul web: Pasqua, ecco il dolce di Dubai che fa impazzire la Russia; Dall'Italia - Pasqua dolce o salata? Undici eccellenze selezionate da Identit&a; Onori alla regina della Pasqua: ecco dove comprare a Reggio Calabria sua maestà la pastiera; Quanto costano le uova di Pasqua e la colomba firmata Armani Dolci; Olbia, la donazione si fa dolcissima: ecco l'uovo di Pasqua Avis.

Pasqua, ecco il dolce di Dubai che fa impazzire la Russia - L’entusiasmo per il cioccolato di Dubai ha raggiunto un nuovo livello in Russia questa primavera, con i pasticceri che hanno introdotto il kulich di Dubai — una torta pasquale tradizionale per i crede ... (msn.com)

Da Chocolat uovo Dubai e colomba carbonara - Una Pasqua tra una speciale colomba ‘salata’ e uova con dolcezze arabe. Tra le curiosità di queste festività, sicuramente ... (msn.com)

Pasqua 2025 Eppol Pie: dolci artigianali tra tradizione e creatività - Eppol Pie celebra la Pasqua 2025 con dolci originali: la classica pastiera, i biscotti e le uova al cioccolato senza lattosio. (globestyles.com)