Pasqua e speranza il messaggio di Luca Gammaitoni agli studenti dell’Università di Perugia

Pasqua, il professor Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il prossimo sessennio, ha voluto rivolgere un pensiero speciale alle studentesse e agli studenti dell’ateneo.Attraverso un videomessaggio pubblicato sui social, Gammaitoni ha sottolineato il valore della speranza, invitando la comunità universitaria a condividere un momento di vicinanza e attenzione reciproca. Il messaggio si inserisce nel contesto della sua candidatura, ma assume toni più personali e simbolici, rafforzando il legame umano con il corpo studentesco.Oltre al video, il docente ha reso disponibile anche una lettera indirizzata agli studenti, consultabile liberamente online al seguente link: www.Gammaitoni.org/Luca/Lettera. Laprimapagina.it - Pasqua e speranza: il messaggio di Luca Gammaitoni agli studenti dell’Università di Perugia Leggi su Laprimapagina.it Nel clima di riflessione e rinascita che accompagna la, il professor, candidato alla carica di Rettoredegli Studi diper il prossimo sessennio, ha voluto rivolgere un pensiero speciale alle studentesse edell’ateneo.Attraverso un videopubblicato sui social,ha sottolineato il valore della, invitando la comunità universitaria a condividere un momento di vicinanza e attenzione reciproca. Ilsi inserisce nel contesto della sua candidatura, ma assume toni più personali e simbolici, rafforzando il legame umano con il corpo studentesco.Oltre al video, il docente ha reso disponibile anche una lettera indirizzata, consultabile liberamente online al seguente link: www..org//Lettera.

