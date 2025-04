Pasqua di maltempo fiumi sorvegliati speciali e frane al Nord

Pasqua segnata dal maltempo sull’Italia: mentre il Sud gode ancora di qualche ora di sole, piogge e freddo colpiscono duramente il Nord. La piena del Po si sposta verso l’Adriatico dopo aver superato Parma e Cremona, dove il fiume è tracimato senza causare danni gravi. Allerta rossa attiva e Protezione civile al lavoro anche nel giorno festivo. Preoccupazione anche per i fiumi Lambro e Seveso in Lombardia. frane e smottamenti continuano a colpire: a Castellamonte evacuate 11 famiglie, in Versilia isolate 150 persone, e la strada per Pietrasanta è bloccata. In Liguria, massi sulla provinciale 51 a Volastra. Attenzione alta anche per il rischio valanghe su tutto l’arco alpino. Tgcom24.mediaset.it - Pasqua di maltempo, fiumi sorvegliati speciali e frane al Nord Leggi su Tgcom24.mediaset.it segnata dalsull’Italia: mentre il Sud gode ancora di qualche ora di sole, piogge e freddo colpiscono duramente il. La piena del Po si sposta verso l’Adriatico dopo aver superato Parma e Cremona, dove il fiume è tracimato senza causare danni gravi. Allerta rossa attiva e Protezione civile al lavoro anche nel giorno festivo. Preoccupazione anche per iLambro e Seveso in Lombardia.e smottamenti continuano a colpire: a Castellamonte evacuate 11 famiglie, in Versilia isolate 150 persone, e la strada per Pietrasanta è bloccata. In Liguria, massi sulla provinciale 51 a Volastra. Attenzione alta anche per il rischio valanghe su tutto l’arco alpino.

