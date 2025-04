Pasqua con Nino Frassica e Carmen Russo da Mara Venier

Pasqua da Mara Venier, con Nino Frassica e Carmen Russo. Oggi, 20 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, la 32esima puntata.Nino Frassica racconta alcuni momenti divertenti legati alla sua lunga carriera di comico oltre a presentare il suo nuovo show 'Festivallo', che andrà in onda in seconda serata su Rai2 da martedì 29 aprile.Carmen Russo, che si è classificata seconda nello show 'Ne vedremo delle belle' condotto da Carlo Conti, si racconta tra carriera e vita privata, toccando alcuni temi a lei cari, come il suo ruolo di mamma e il rapporto che la lega da oltre 40 anni al marito Enzo Paolo Turchi. Chi è Nino FrassicaAntoNino Frassica, detto Nino è nato a Messina l'11 dicembre 1950. E' un comico, attore, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano.

