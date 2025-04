Milanotoday.it - Pasqua amara per l’Inter: al Dall’Ara, contro il Bologna, una sconfitta che pesa nella corsa scudetto

Leggi su Milanotoday.it

Nel pomeriggio die Inter si sfidano in un match che ha un sapore particolare per i nerazzurri, viste le recenti amarezze vissute al. L’inha un peso enormeal titolo, con la squadra di Simone Inzaghi chiamata a non perdere terreno.La prima frazione.