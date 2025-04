Pasqua 2025 Papa Francesco pronuncia Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro

2025 Papa Francesco si è affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Il Pontefice ha faticosamente dato la buona Pasqua ai fedeli riuniti nella piazza, chiedendo poi al maestro delle cerimonie, monsignor Ravelli, di leggere il suo messaggio. Al termine il Papa ha nuovamente preso la parola per pronunciare la formula della benedizione, sempre con molta fatica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Pasqua 2025, Papa Francesco pronuncia l'Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 20 aprilesi è affacciato alladella Basilica di Sanper la benedizioneet. Il Pontefice ha faticosamente dato la buonaai fedeli riuniti nella piazza, chiedendo poi al maestro delle cerimonie, monsignor Ravelli, di leggere il suo messaggio. Al termine ilha nuovamente preso la parola perre la formula della benedizione, sempre con molta fatica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

