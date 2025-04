Pasqua 2025 in Ucraina i fedeli si radunano in una chiesa danneggiata dai bombardamenti

Decine di ucraini si sono radunati domenica davanti alle rovine di una chiesa danneggiata nel nord dell'Ucraina per celebrare la Pasqua 2025. Molti di loro dubitano che un cessate il fuoco effettivo con la Russia sia possibile. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato unilateralmente una tregua Pasquale temporanea, dalla sera del sabato fino alla mezzanotte della domenica di Pasqua, citando motivi umanitari. Nel villaggio di Lukashivka, nella regione di Chernihiv, brevemente occupato dalle forze russe nel 2022, i parrocchiani della danneggiata chiesa dell'Ascensione sono arrivati di buon'ora in una piccola chiesa di legno improvvisata, costruita lo scorso anno per rispondere alle esigenze dei fedeli, portando i tradizionali cestini e dolci Pasquali per farli benedire. Alcuni hanno detto di essere venuti apposta dalle città a Lukashivka per celebrare la Pasqua 2025, temendo che le forze russe potessero prendere di mira grandi raduni, soprattutto dopo una recente serie di attacchi missilistici che hanno ucciso decine di civili.

