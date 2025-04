Parma Juve streaming live e diretta TV dove vedere la sfida del Tardini valida per la 33ª giornata di Serie A

JuventusNews24Parma Juve streaming live e diretta TV: dove vedere la sfida valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25La Juve chiudo il turno di Serie A sul campo del Parma per consolidare il quarto posto in classifica.Il match, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Parma Juve streaming live e diretta TV: dove vedere la sfida del Tardini valida per la 33ª giornata di Serie A Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24TV:laper la 33ªdel campionato diA 2024/25Lachiudo il turno diA sul campo delper consolidare il quarto posto in classifica.Il match, valido per la 33ªdel campionato diA 2024/25, sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, insu tablet e smartphone grazie all’app di DAZN omente su browser tramite il proprio PC.Leggi suntusnews24.com

Altre testate riportano aggiornamenti: Parma-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Diretta Parma-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Parma Juve streaming live e diretta TV: dove vederla; Parma-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Parma-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming.

Parma-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Parma-Juventus è una sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Partita che vede affrontarsi due club che ambiscono a obiettivi differenti. Da. (calciomercato.com)

Parma-Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Tardini andrà in scena la sfida di Serie A Parma-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Tardini di Parma si giocherà la gara valevole per la 33ª giornata di S ... (calcionews24.com)

Parma-Juventus, la conferenza stampa di Tudor (LIVE) - La Juventus si sta preparando per la sfida in trasferta da disputare contro il Parma: segui la conferenza stampa di Tudor (LIVE) su SpazioJ.it. La Juventus, in questa 33esima giornata di Serie A, affr ... (informazione.it)