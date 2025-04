Papu Gómez Galliani mi voleva al Milan Sulla partita contro l’Atalanta …

Papu' Gómez, ex attaccante di Atalanta e Siviglia, ha parlato della partita di stasera contro il Milan e non soltanto alla 'rosea' Pianetamilan.it - Papu Gómez: “Galliani mi voleva al Milan. Sulla partita contro l’Atalanta … Leggi su Pianetamilan.it Alejandro ', ex attaccante di Atalanta e Siviglia, ha parlato delladi staseraile non soltanto alla 'rosea'

Le ultime notizie da altri siti: Gomez: Il Papu e Alejandro, due persone diverse. Galliani mi voleva al Milan, poi...; Papu Gómez: “Galliani mi voleva al Milan. Sulla partita contro l’Atalanta …; Gomez: Il Milan mi voleva e dissi di no alla Lazio. Mi cercarono anche Inter e Atletico; Papu Gomez su Milan-Atalanta: Decisiva per la corsa Champions? Non credo; Papu Gomez: “A fine stagione rientro, posso ancora fare la differenza. L’Atalanta arriverà tra le prime quattro”.