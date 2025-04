Papa Francesco si affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi

Papa Francesco si è affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Il Pontefice ha faticosamente dato la buona Pasqua ai fedeli riuniti nella piazza, chiedendo poi al maestro delle cerimonie, monsignor Ravelli, di leggere il suo messaggio. Al termine il Papa ha nuovamente preso la parola per pronunciare la formula della benedizione, sempre con molta fatica.L'articolo Papa Francesco si affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it si èdi Sanper laet. Il Pontefice ha faticosamente dato la buona Pasqua ai fedeli riuniti nella piazza, chiedendo poi al maestro delle cerimonie, monsignor Ravelli, di leggere il suo messaggio. Al termine ilha nuovamente preso la parola per pronunciare la formula, sempre con molta fatica.L'articolosidi Sanper laetproviene da Ildenaro.it.

Su altri siti se ne discute: VIDEO Pasqua, Papa Francesco si affaccia dalla Loggia centrale di piazza San Pietro; Papa Francesco si affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi; Pasqua 2025, papa Francesco si affaccia dalla loggia: accolto dagli applausi di migliaia di fedeli; Papa Francesco si affaccia dalla Loggia per la benedizione Urbi et Orbi: Buona Pasqua, cessate fuoco a Gaza; Papa Francesco si affaccia dalla Loggia: “Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua”. A Santa Marta l’incontro privato con Vance.

Pasqua 2025, Papa Francesco si affaccia dalla loggia di San Pietro per l'Urbi et Orbi - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 20 aprile 2025 Papa Francesco si è affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi. Il Pontefice ha faticosamente dato la buona ... (msn.com)

Papa Francesco torna ad affacciarsi da San Pietro: "Nessuna pace possibile senza vero disarmo" - Papa Francesco è tornato ad affacciarsi dalla Loggia di Piazza San Pietro nel suo messaggio pasquale che ha preceduto la benedizione Urbi et Orbi. Per la prima volta dopo il ricovero al Gemelli Bergog ... (msn.com)

Il Papa alla Loggia di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi: 'Buona Pasqua' - Il Papa chiede pace in Terra Santa: 'Cessate il fuoco, a Gaza situazione ignobile. Preoccupa l'antisemitismo. Si liberino gli ostaggi', scrive nell'Urbi et Orbi letto da mons. Ravelli. Il Pontefice co ... (ansa.it)