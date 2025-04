Papa Francesco Quanta violenza e conflitti torniamo a sperare e a fidarci gli uni degli altri

Quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti che interessano diverse parti del mondo. Quanta violenza vediamo spesso anche nelle famiglie, nei confronti delle donne o dei bambini. Quanto disprezzo si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti. torniamo a sperare e ad aver fiducia gli uni negli altri, perché siamo tutti figli di Dio" così Papa Francesco nel messaggio durante la benedizione Urbi et Orbi. A leggere il messaggio è stato tuttavia monsignor Ravelli.

