Papa Francesco ha incontrato con J D Vance in Vaticano

Vance ha incontrato Papa Francesco per alcuni minuti a Casa Santa Marta. Poi ha lasciato il Vaticano. “Questa mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua” fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Lapresse.it - Papa Francesco ha incontrato con J.D. Vance in Vaticano Leggi su Lapresse.it Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D.haper alcuni minuti a Casa Santa Marta. Poi ha lasciato il. “Questa mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta,ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua” fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

