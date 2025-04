Papa Francesco dal balcone di San Pietro per l’Urbi et Orbi Buona Pasqua Il boato dei fedeli – Video

Papa Francesco, ancora convalescente dal grave attacco di polmonite, appare sul balcone della Basilica di San Pietro a Roma per impartire la sua tradizionale benedizione "Urbi et Orbi" (alla città e al mondo). "Buona Pasqua", ha detto l'88enne Papa argentino, presentandosi sulla sedia a rotelle, senza cannule nasali per l'ossigeno, davanti ai tantissimi fedeli riuniti per la festa più importante del calendario cristiano.

