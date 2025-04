Papa Francesco a bordo della papamobile stupisce i fedeli il bagno di folla in piazza San Pietro – Video

Papa Francesco, come consuetudine, stupisce i fedeli. Dopo essersi affacciato per l’Urbi et Orbi dalla Loggia si concede per i fedeli presenti in piazza San Pietro. Il Pontefice sceso in piazza a bordo della Papamobile. Il Santo Padre, senza naselli per l’ossigeno, non si è risparmiato e ha raggiunto anche via della Conciliazione fra il giubilo dei presenti.L'articolo Papa Francesco a bordo della Papamobile stupisce i fedeli: il bagno di folla in piazza San Pietro – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco a bordo della papamobile stupisce i fedeli: il bagno di folla in piazza San Pietro – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it , come consuetudine,. Dopo essersi affacciato per l’Urbi et Orbi dalla Loggia si concede per ipresenti inSan. Il Pontefice sceso inmobile. Il Santo Padre, senza naselli per l’ossigeno, non si è risparmiato e ha raggiunto anche viaConciliazione fra il giubilo dei presenti.L'articolomobile: ildiinSanproviene da Il Fatto Quotidiano.

