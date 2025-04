Panchine giganti dove sono e come raggiungerle La mappa di Arezzo e della Toscana

Panchine colorate e fuori scala ideate dal designer americano Chris Bangle, dal 2010 ad oggi si è diffuso a macchia d'olio arrivando a conquistare gli angoli più suggestivi. Arezzonotizie.it - Panchine giganti: dove sono e come raggiungerle. La mappa di Arezzo e della Toscana Leggi su Arezzonotizie.it Guardare di nuovo il mondo con gli occhi di un bambino. L'interno è proprio questo. Il progetto delle Big Bench, lecolorate e fuori scala ideate dal designer americano Chris Bangle, dal 2010 ad oggi si è diffuso a macchia d'olio arrivando a conquistare gli angoli più suggestivi.

