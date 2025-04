Pallamano A Gold La Publiesse Chiaravalle perde in casa la vice capolista Conversano vince 20 30

Chiaravalle, 20 aprile 2025 – La vicecapolista si conferma una corazzata ed espugna Chiaravalle. La Publiesse, tra assenze e vari acciacchi, cede contro Conversano 20-30. I biancoblu restano padroni del loro destino per quanto riguarda il mantenimento della categoria.

LA GARA – Il terzultimo appuntamento di Serie A Gold, il penultimo casalingo, sorride ai pugliesi, tra i più seri candidati alla vittoria dello scudetto. Conversano inizia a dettare i ritmi della contesa con largo anticipo, fuggendo nel punteggio. La Publiesse Chiaravalle, priva di Verdino e dei fratelli Cuello, a cui si sommano altri giocatori chiamati a giocare in condizioni precarie, non regge l'urto e si affida alle parate di Sanchez per provare a restare in partita.

