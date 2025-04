Notizieaudaci.it - Orrore in cella: il killer Lawrence Anderson si vanta di aver mangiato il cuore della vittima

Leggi su Notizieaudaci.it

Una storia diche non smette di tormentare una famigliaIl caso diPaulcontinua a sconvolgere l’opinione pubblica. L’uomo, oggi 44enne, sta scontando cinque ergastoli per una serie di omicidi efferati compiuti nel febbraio 2021 in Oklahoma. Tra le sue vittime, Andrea Blankenship, 41 anni, brutalmente uccisa nella propria casa:le ha strappato ile ha cercato di cucinarlo “con le patate” per offrirlo ai suoi parenti, come parte di un rituale delirante per “liberare i demoni”.In quell’ondata di violenza, sono morti anche lo zio di, Leon Pye (67 anni), e la piccola nipote Kaeos Yates. La zia Delsie Pye è sopravvissuta nonostante sia stata selvaggiamente aggredita, arrivando a perdere un occhio.era stato rilasciato da poco dal carcere, grazie a un provvedimento di scarcerazione anticipata.