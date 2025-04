Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2025 Skjelmose batte Evenepoel e Pogacar in volata

Pogacar ha acceso la Amstel Gold Race quando mancavano 42,5 chilometri al traguardo ed è andato via in solitaria, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre ed essere caduto alla Parigi-Roubaix mentre era nel pieno del duello con l’olandese Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse sloveno ha guadagnato di forza una trentina di secondi di vantaggio sul gruppetto dei più immediati inseguitori e sembrava essere lanciato verso il successo, ma dietro due impavidi non hanno mollato.Il belga Remco Evenepoel, tornato in gara venerdì scorso dopo un brutto infortunio e prontamente capace di vincere la Freccia del Brabante, ha recuperato secondo dopo secondo insieme al coriaceo danese Mattia Skjelmose, rientrando sul Campione del Mondo quando mancavano otto chilometri al traguardo. Il neonato terzetto non si è dato cambi particolarmente regolare e il plotone all’inseguimento, attardato di una cinquantina di secondi, ha cercato di recuperare senza però riuscirci. Oasport.it - Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2025: Skjelmose batte Evenepoel e Pogacar in volata! Leggi su Oasport.it Tadejha acceso laquando mancavano 42,5 chilometri al traguardo ed è andato via in solitaria, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre ed essere caduto alla Parigi-Roubaix mentre era nel pieno del duello con l’olandese Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse sloveno ha guadagnato di forza una trentina di secondi di vantaggio sul gruppetto dei più immediati inseguitori e sembrava essere lanciato verso il successo, ma dietro due impavidi non hanno mollato.Il belga Remco, tornato in gara venerdì scorso dopo un brutto infortunio e prontamente capace di vincere la Freccia del Brabante, ha recuperato secondo dopo secondo insieme al coriaceo danese Mattia, rientrando sul Campione del Mondo quando mancavano otto chilometri al traguardo. Il neonato terzetto non si è dato cambi particolarmente regolare e il plotone all’inseguimento, attardato di una cinquantina di secondi, ha cercato di recuperare senza però riuscirci.

