Olbia due ragazzi dispersi in mare

dispersi da ieri pomeriggio nel mare di Olbia. Oggi sono stati ritrovati uno zaino e due stivali che galleggiavano a 500 metri dalla riva e la madre che ha effettuato il riconoscimento ha confermato che appartengono a Giuseppe e Lorenzo Deiana. I due giovani erano usciti in mare ieri mattina con la loro barca per una battuta di pesca e dovevano tornare per le 17. L'allarme è stato lanciato alle 19 e da allora sono incomiciate le ricerche dei due, finora infruttuose. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.22 Due fratelli di 24 e di 20 anni vengono dati perda ieri pomeriggio neldi. Oggi sono stati ritrovati uno zaino e due stivali che galleggiavano a 500 metri dalla riva e la madre che ha effettuato il riconoscimento ha confermato che appartengono a Giuseppe e Lorenzo Deiana. I due giovani erano usciti inieri mattina con la loro barca per una battuta di pesca e dovevano tornare per le 17. L'allarme è stato lanciato alle 19 e da allora sono incomiciate le ricerche dei due, finora infruttuose.

