Nuova vita per il boschetto della Plaia completata la riqualificazione del area verde

Cataniatoday.it - Nuova vita per il boschetto della Plaia: completata la riqualificazione dell'area verde Leggi su Cataniatoday.it Decine di aree picnic con tavoli e sedie, parco giochi per bambini utilizzabili anche dai diversamente abili, il laghetto rigenerato e popolato da tartarughe, carpe e altre specie d’acqua dolce, nuovi cestini per la raccolta differenziata, percorsi ciclo pedonali riattivati e disboscati. È.

Notizie raccolte sul web: Nuova vita per il boschetto della Plaia: completata la riqualificazione dell'area verde; Nuova vita per il boschetto della Plaia a Catania con più arredi e spazi per i giochi.; Restyling per il boschetto della Plaia con nuovi arredi e giochi; ANDREA, L’AVVOCATO DI CATANIA SCOMPARSO, TROVATO MORTO; Trovato morto l’avvocato Andrea Di Mauro: aveva cancellato gli appuntamenti prima di sparire a Catania.

Nuova vita per il boschetto della Plaia: più arredi, giochi inclusivi e percorsi green - Un progetto che restituisce alla città un’oasi verde rinnovata, pronta ad accogliere famiglie, sportivi, amanti della natura. (newsicilia.it)

Conclusi i lavori: riqualificato il Boschetto della Plaia - E’ il nuovo aspetto del Boschetto della Plaia a Catania a conclusione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area, circa 280 mila metri quadrati, il più grande polmone verde della città che da ... (livesicilia.it)

Il Boschetto della Plaia ripulito e riqualificato con nuovi giochi e arredi - Gli interventi di miglioramento del più grande polmone verde della città, finalizzati a migliorare l’ospitalità dei visitatori ... (lasicilia.it)