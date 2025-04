Nintendo Switch 2 pubblicato il nuovo spot TV con Paul Rudd è un remake della pubblicità SNES

Nintendo sorprende ancora una volta con una campagna pubblicitaria nostalgica ma perfettamente attuale: per lanciare il nuovo spot di Nintendo Switch 2, l’azienda ha richiamato Paul Rudd, lo stesso attore apparso nella leggendaria pubblicità del Super Nintendo nel 1991. Il risultato? Un vero e proprio remake che strizza l’occhio al passato, aggiornato per parlare alle nuove generazioni di giocatori. Un ponte creativo tra due epoche, che mostra come l’essenza del videogioco sia cambiata — o forse no.Nel primo spot degli anni ’90, un giovanissimo Paul Rudd appare con giacca lunga, collana di perline e capigliatura in pieno stile grunge. Il setting è un cinema drive-in: Rudd collega il Super Nintendo al grande schermo e inizia a giocare a titoli iconici come Zelda: A Link to the Past, F-Zero e Sim City, attirando una folla curiosa. Game-experience.it - Nintendo Switch 2, pubblicato il nuovo spot TV con Paul Rudd, è un “remake” della pubblicità SNES Leggi su Game-experience.it sorprende ancora una volta con una campagna pubblicitaria nostalgica ma perfettamente attuale: per lanciare ildi2, l’azienda ha richiamato, lo stesso attore apparso nella leggendariadel Supernel 1991. Il risultato? Un vero e proprioche strizza l’occhio al passato, aggiornato per parlare alle nuove generazioni di giocatori. Un ponte creativo tra due epoche, che mostra come l’essenza del videogioco sia cambiata — o forse no.Nel primodegli anni ’90, un giovanissimoappare con giacca lunga, collana di perline e capigliatura in pieno stile grunge. Il setting è un cinema drive-in:collega il Superal grande schermo e inizia a giocare a titoli iconici come Zelda: A Link to the Past, F-Zero e Sim City, attirando una folla curiosa.

Approfondimenti da altre fonti: I giochi Nintendo Switch 2 Edition non saranno davvero esclusivi; I giochi retrocompatibili su Switch 2 saranno più del previsto; Compatibilità Accessori tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2; Paul Rudd e Nintendo puntano sulla nostalgia nel nuovo spot di Switch 2; Nintendo Switch 2 supporterà il VRR? Il riferimento scompare dal sito ufficiale.

Nintendo Switch 2: l’evoluzione hardware delude Shuhei Yoshida, “Nintendo sta perdendo la sua identità” - Shuhei Yoshida critica Nintendo Switch 2: “una semplice evoluzione tecnica”, lontana dallo spirito innovativo che ha reso Nintendo iconica. (drcommodore.it)

I giochi retrocompatibili su Switch 2 saranno più del previsto - Quasi tutti i titoli first party della console originale saranno utilizzabili anche sul nuovo hardware, mentre quelli realizzati da altri produttori potrebbero avere problemi ... (wired.it)

La pubblicità di Nintendo Switch 2 con Paul Rudd è strana perché è un 'remake' di questo vecchio spot SNES - Nintendo ha scelto l'attore Paul Rudd per pubblicizzare Nintendo Switch 2 in un nuovo spot. Non è però una scelta completamente casuale, ma un omaggio a una pubblicità degli anni '90 realizzata per il ... (informazione.it)